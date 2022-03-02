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Россия планировала захватить Украину до 6 марта — штаб ООС

02 марта 2022, 19:33

Россия планировала захватить Украину до 6 марта — штаб ООС

Россия планировала захватить Украину за 15 суток, до 6 марта. Это следует из документов, которые оказались в распоряжении одного из подразделений Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что в распоряжении украинских военных оказались планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота Российской Федерации.

Посреди полученных документов — рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, перечень личного состава и т.д.

«Исходя из полученной информации, известно, что планирующие документы на войну с Украиной были утверждены еще 18.01.2022 года, а сама операция по захвату Украины должна пройти в течение 15 суток, а именно с 20.02. до 06.03», — сообщили в штабе ООС.

Подразделение врага должно было высадиться из военно-десантного корабля «Орск» в районе населенного пункта Степановка-1 и в дальнейшем действовать с воинскими частями 58-й армии РФ, а именно со 177-м отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ. Конечной целью этих сил было блокирование и взятие под контроль Мелитополя.

«Итак, когда в очередной раз кто-то из пленных скажет, что приехал на учения и заблудился – не верьте! Они знали, они тщательно планировали и готовились. А российским оккупантам скажем одно: оставляйте и дальше свою технику и тайные документы, они нам понадобятся, первое — для наших защитников, а второе — для Гааги», — резюмировали в штабе ООС.

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