Крым, «Л-ДНР», демилитаризация Украины: Лавров озвучил позиции России на переговорах

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перечислил требования российской стороны на переговорах с Украиной, сообщают российские СМИ.



«Позиция России на переговорах с Украиной: Крым — это часть РФ, признание "ДНР" и "ЛНР" в административных границах, демилитаризация, которая должна иметь определенные параметры», — отметил он.



Лавров заявил, что Россия в ходе второго раунда переговоров «готова обсуждать вопрос гарантий безопасности» для Украины. Кроме того, РФ «предлагает договоренность, которая будет обеспечивать законные права всех народов этой страны».



Лавров также заявил, что Украина должна пройти «процедуру денацификации».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна прекратить бомбить украинские города, прежде чем можно будет начать содержательные переговоры о прекращении огня, поскольку первый раунд переговоров на этой неделе дал незначительный прогресс.