Россия может объявить дефолт из-за санкций за вторжение в Украину – JPMorgan

Санкции, введенные против России за вторжение в Украину, увеличили вероятность дефолта в этой стране. С момента введения ограничений российский фондовый рынок остается закрытым, рубль падает. Об этом предупреждает JPMorgan, пишет CNN.



«Санкции, введенные против России, значительно увеличили вероятность дефолта по государственным облигациям в твердой валюте», — написали стратеги JPMorgan по развивающимся рынкам.



При этом не обязательно, что у России нет наличности для осуществления долговых выплат. Центральный банк России перечисляет ошеломляющие международные резервы в размере 643 миллиардов долларов.



Однако, по мнению JPMorgan, санкции, введенные Соединенными Штатами против российских государственных структур, контрмеры внутри России по ограничению иностранных платежей и нарушение платежных цепочек «создают для России большие препятствия для осуществления платежей по облигациям за рубежом».



Например, санкции в отношении центрального банка России и исключение некоторых банков из SWIFT, сети с высокой степенью защиты, которую банки используют для обмена информацией, повлияют на способность России получить доступ к иностранной валюте для выплаты долга, по мнению Capital Economics. Это включает в себя запасы резервов России, а также наличные деньги от экспортной выручки.



По данным JPMorgan, в марте Россия должна выплатить более 700 миллионов долларов, в основном с 30-дневным льготным периодом.



Некоторые считают, что Кремль может подготовить почву для преднамеренного дефолта, чтобы наказать США и Европу за то, что они разрушили его экономику.



«Путин на 100% собирается объявить дефолт», — сказал менеджер хедж-фонда Кайл Басс в телефонном интервью CNN в среду. «Запад душит его. Зачем ему сейчас соглашаться платить Западу проценты?».



Capital Economics отметил, что российские власти уже запретили перевод купонных платежей по суверенному долгу в национальной валюте иностранцам, что подчеркивает тот факт, что власти «действуют с недостаточным вниманием к тому, что иностранцы владеют российскими активами».



«Россия может использовать дефолт как способ возмездия за западные санкции, чтобы нанести убытки иностранным кредиторам. Нет ничего надуманного в том, что российские власти могут запретить выплаты по иностранным долгам», — пишет Capital Economics.



Россия, занимающая в настоящее время 12-е место в мире по величине экономики, в последний раз объявляла дефолт по своим долгам в 1998 году, что вызвало кризис, который распространился за границу.