Из Волновахи удалось эвакуировать еще около 200 человек

Россияне уже несколько дней не прекращают огонь по Волновахе, но сегодня удалось вывезти около 200 человек, среди них — женщины, дети и пожилые люди. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.



«Оккупанты не только не дают гуманитарного "зеленого коридора" для эвакуации, но еще и расстреливают тех, кто пытается уехать самостоятельно!» — подчеркнул Кириленко.



Он отметил, что сегодня забрали волновахцев из города и соседних поселков, где они нашли временное убежище. Только из двух сел были эвакуированы 17 волновахских детей. Некоторые от пережитого шока не могут говорить. Среди спасенных много раненых.



«Благодарю всех, кто изо всех сил пытается спасти жителей Волновахи. Это местная полиция, спасатели ГСЧС, военнослужащие ВСУ, медики, руководство местной военной администрации», — добавил глава ОВГА.