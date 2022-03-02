Оккупанты пытались ударить ракетой по Минобороны, сработала ПВО

Вечером 2 марта в Киеве произошел ракетный удар, целью которого было либо министерство обороны, либо командование Сухопутных войск. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.



«Первая ракета россиян была выпущена в министерство обороны, но ее сбила система ПВО. Обломки ракеты упали возле Южного железнодорожного вокзала, рядом с отелем Ibis», — пишет издание.



Еще одной вероятной целью удара могло быть командование Сухопутных войск на Лукьяновке.



Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что упавшая возле Южного вокзала в Киеве ракета разорвала теплотрассу, и часть столицы может остаться без отопления.