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Оккупанты пытались ударить ракетой по Минобороны, сработала ПВО

02 марта 2022, 22:17

Оккупанты пытались ударить ракетой по Минобороны, сработала ПВО

Вечером 2 марта в Киеве произошел ракетный удар, целью которого было либо министерство обороны, либо командование Сухопутных войск. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

«Первая ракета россиян была выпущена в министерство обороны, но ее сбила система ПВО. Обломки ракеты упали возле Южного железнодорожного вокзала, рядом с отелем Ibis», — пишет издание.

Еще одной вероятной целью удара могло быть командование Сухопутных войск на Лукьяновке.

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что упавшая возле Южного вокзала в Киеве ракета разорвала теплотрассу, и часть столицы может остаться без отопления.

 

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