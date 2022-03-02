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Российский миллиардер Абрамович продает «Челси», деньги отдаст Украине

02 марта 2022, 22:30

Российский миллиардер Абрамович продает «Челси», деньги отдаст Украине

Российский миллиардер Роман Абрамович решил продать лондонский футбольный клуб «Челси». Бизнесмен также заявил, что создает благотворительный фонд помощи Украине, куда направит все средства от продажи клуба.

«В текущей ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба. Продажа клуба не будет ускорена, но будет следовать надлежащей процедуре. Я не буду просить о погашении каких-либо кредитов», — говорится в заявлении Абрамович, опубликованном на сайте «Челси».

Абрамович отметил, что поручил своей команде создать благотворительный фонд поддержки Украины, куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи.

«Фонд будет работать на благо всех жертв войны в Украине. Это включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных потребностей жертв, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению», — пояснил Абрамович.

Он подчеркнул, что для него «это было невероятно трудное решение».

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