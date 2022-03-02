Готовиться к обороне: Зеленский провел совещание с мэрами городов и главами областей

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с мэрами городов, главами областных государственных администраций и военных администраций. Речь шла о ситуации в стране и подготовке населенных пунктов к обороне, сообщает пресс-служба главы государства.



В ходе совещания, в частности, обсуждалось возведение укреплений и контрольно-пропускных пунктов (КПП), обеспечение техникой и оружием и ряд других вопросов. Особое внимание было уделено комплектованию Сил территориальной обороны и их координации с местными властями и правоохранителями.



Президента также проинформировали о количестве жертв среди гражданского населения, ущербе инфраструктуре, государственному и частному имуществу.



Кроме того, на совещании были определены наиболее проблемные регионы, обсуждались поставки лекарств, продовольствия и организация «зеленых коридоров» в местах, где это нужно.



По итогам совещания Зеленский дал соответствующие распоряжения и рассмотрел предложения по кадровым решениям.