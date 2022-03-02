США обнародовали новый пакет санкций против России и Беларуси

США огласили новый пакет санкций, который вводят вместе с союзниками и партнерами против России и Беларуси в ответ на жестокое вторжение Путина в Украину. Об этом сообщается на сайте Белого дома.



«Соединенные Штаты предпримут действия, чтобы привлечь Беларусь к ответственности за то, что она позволила Путину вторгнуться в Украину, ослабить оборонный сектор России и ее военную мощь на долгие годы, нацелиться на самые важные источники богатства России и запретить российским авиакомпаниям летать в воздушное пространство США», — говорится в сообщении.



В пакет санкций входят:



Широкие ограничения для Беларуси, чтобы перекрыть ее импорт технологических товаров в ответ на ее поддержку войны Путина против Украины. Это серьезно ограничит возможности России и Беларуси получать материалы, необходимые им для поддержки их военной агрессии против Украины.



Полные блокирующие санкции в отношении российских оборонных предприятий. Это действие повлечет за собой значительные расходы для российских компаний, занимающихся разработкой и производством оружия. Всего в список будут включены 22 российских оборонных предприятия, в том числе фирмы, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских вооруженных сил.



Экспортный контроль, нацеленный на переработку нефти, ключевой источник доходов, который поддерживает российскую военную машину. Посредством экспортного контроля за оборудованием для добычи нефти и газа Министерство торговли США введет ограничения на экспорт технологий, которые нужны для перерабатывающих мощностей России.



Преследование организаций, поддерживающих российские и белорусские вооруженные силы. Это организации, которые участвовали, вносили свой вклад или иным образом поддерживали российские и белорусские службы безопасности, военный и оборонный секторы и/или военные и оборонные исследования. Эти действия гарантируют, что военный, а также аэрокосмический, морской и высокотехнологичный секторы не получат американские технологические товары и технологии, которые могут быть использованы для поддержки российского технического обслуживания и инноваций.



Запрет российским самолетам входить и использовать внутреннее воздушное пространство США. Это еще больше изолирует Россию и создаст дополнительное давление на ее экономику. Это включает в себя лишение всех российских авиакомпаний — как пассажирских, так и грузовых — возможности выполнять рейсы в пункты назначения в США и из них, а также отказ во входе любого эксплуатируемого Россией самолета в воздушное пространство США. Этим действием Соединенные Штаты вместе с более чем 30 наиболее важными авиационными рынками в мире лишают российских перевозчиков возможности вести бизнес.



В Белом доме отметили, что вместе с союзниками будут продолжать санкции до тех пор, пока Путин будет продолжать эскалацию.

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