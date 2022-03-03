Военное положение в России и болезнь Путина: Комментарий секретаря СНБО

Россия может объявить с 4 марта военное положение в своей стране на фоне больших военных потерь. Но реакция российского общества на это будет неоднозначной, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала «Рада».



«Это данные нашей разведки, что с 4 марта РФ действительно намерена ввести военное положение в своей стране. Я хочу посмотреть, как на это будут реагировать города Москва, Санкт-Петербург, другие города, где намного больше интеллигенции, которая понимает, что вообще происходит на территории РФ. На сегодняшний день, если у Путина не хватает пушечного мяса, то он может брать тех детей, которых будут призывать в армию, для того, чтобы отправлять сюда, чтобы они попадали в нашу мясорубку. Я не понимаю, зачем он это делает», — сказал Данилов.



По его словам, подавляющее большинство сотрудников российских компаний, россиян, которые занимают высокие должности, не понимают в последнее время вообще логики событий, которая есть у Путина.



«Очень многие люди считают, что у него проблемы со здоровьем, и то, что сейчас происходит, — это следствие этого процесса», — отметил секретарь СНБО.



«Мы видим, что когда он проводит встречи со своими подчиненными, он сидит от них на расстоянии от 15 до 20 метров. Я не знаю, что там у него происходит, но когда человек не контактирует с людьми, то это уже нужно обращаться к врачам. Бомбить мирные наши города, бомбить Харьков, бомбить исторический город, убивать детей... Если враг считает, что мы будем только защищаться, то он глубоко ошибается. Мы будем делать так, как считаем нужным», — подчеркнул Данилов.