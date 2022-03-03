Российские оккупанты ударили по Успенскому собору в Харькове

Вечером 2 марта российские войска нанесли очередной удар по Харькову. Попали в Успенский собор, где в это время укрывались люди. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем телеграм-канале.



«Успенский собор пережил большевиков и Вторую мировую войну, когда все постройки вокруг были разрушены, но собор уцелел», — напомнил Геращенко.

В результате обстрела в соборе были повреждены иконы, церковная утварь, разбиты окна. К счастью, никто не пострадал.



Взрывы также прогремели в районе приборостроительного завода им. Шевченко.