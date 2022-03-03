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Россияне разбомбили два завода: Что происходит на Луганщине

03 марта 2022, 01:23

Россияне разбомбили два завода: Что происходит на Луганщине

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что 2 марта в течение дня оккупанты обстреливали четыре громады.

Так, в 15:20 россияне пытались пробиться в Северодонецк, однако ВСУ отбили атаку.

«До обеда в результате обстрелов в Северодонецке пострадал детсад, в бомбоубежище которого находилось 10 человек, из них 8 дети, они эвакуированы. Попали в спортивный зал СОШ №16. Также повреждены четыре жилых дома, в них вылетели окна», — написал Гайдай.

Северодонецк сформировал самооборону из мужчин города. Обстрелы продолжаются.

В Лисичанске авиаударом уничтожен Лисичанский пивной завод, погиб один гражданский человек. Внутри города попадание в строительный магазин и телевизионную вышку. Также поврежден жилой дом.

В Попасной — попадание в вагоноремонтный завод и поврежден жилой дом.

«Горская громада в крайне тяжелой ситуации. Из-за неутихающих обстрелов ГСЧС, коммунальщики, газовики, электричества, власти не могут добраться до сел, чтобы начать восстановительные работы и доставить продукты, лекарства. Ждем тишины», — сообщил глава области.

По его словам, Старобельск сегодня поразил исполнением украинского гимна, встречая вражеские танки. Своей решимостью и мужеством горожане прогнали врага из города, а медики отбили машину, которую оккупант хотел забрать.

На протяжении сегодня эвакуировано около тысячи человек.

В целом воины Объединенных сил удерживают свои позиции и наносят урон агрессору.

«Вблизи Новотошковского враг пытался прорвать позиции наших войск, но потерпел неудачу и отступил. Российские войска предприняли попытку сбежать с поля боя, но отлично сработали украинские артиллеристы. Уничтожена смешанная колонна военной техники захватчиков: 1 танк, 2 бронированные машины пехоты и 2 грузовых автомобиля с личным составом», — добавил Гайдай.

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