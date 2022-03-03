Зеленский сообщил о почти 9 тысячах убитых россиян за неделю войны против Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что за неделю войны России против Украины был убиты почти 9 тысяч российских военных.



«Наша армия делает все, чтобы сломать врага окончательно. Почти 9 тысяч убитых россиян. За одну неделю», — сказал он в видеообращении, которое было опубликовано в ночь на 3 марта.



В частности, он отметил, что на Николаевском направлении «оккупантам приходится десятками вертолетов забирать своих двухсотых и трехсотых».



«Но большинство из них так и остаются везде. Украина не хочет быть покрыта трупами военных. Уходите домой всей своей армией. Скажите своему командованию, что вы хотите жить, что вы не хотите умирать», — сказал Зеленский, обращаясь к российским военным.



Он подчеркнул, что остановить войну и возобновить мир нужно как можно скорее.