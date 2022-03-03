Мариуполь снова остался без света и воды из-за обстрелов

В Мариуполе, 2 марта, снова была повреждена критически важная инфраструктура, из-за чего город остался без света и воды. Об этом сообщил городской голова Вадим Бойченко в видеообращении, опубликованном в ночь на четверг.



«К сожалению, опять повреждена критично важная инфраструктура. Мы опять без света. Мы опять без воды. Мы продолжаем оставаться без тепла. Но завтра с первыми лучами солнца наши героические коммунальные службы и компания ДТЭК будут идти вперед, чтобы восстановить критично важную инфраструктуру. Чтобы мы были со светом и водой. Чтобы восстановить стабильное телефонное обеспечение», — рассказал он.



По словам Бойченко, минувший день «был самый тяжелый и жестокий день за все 7 дней войны».



«Сегодня нас всех просто хотели уничтожить. Но наши уважаемые Вооруженные Силы Украины, Национальная Гвардия и полк "Азов" дали достойный отпор тем людям, которые стреляли по нашим жилым домам, уничтожая нас с вами», — подчеркнул он.