На большей части Донетчины ночь прошла относительно спокойно – глава ОГА

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 9:00 3 марта.

«Самое главное — Мариуполь и Волноваха под контролем ВСУ! Там наши защитники дают достойный отпор оккупантам. Информацию о гуманитарном состоянии в этих городах уточняем.

На большей части территории Донбасса ночь прошла относительно спокойно.

На Светлодарском направлении чрезвычайных событий не случилось, тихо. На Марьинском направлении враг не атаковал. На Авдеевском направлении без происшествий, жертв и разрушений не зафиксировано. На Очеретинском направлении пострадавших и разрушений также нет, но исчезло электроснабжение в Верхнеторецком», — написал он.

В Мариуполе, 2 марта, снова была повреждена критически важная инфраструктура, из-за чего город остался без света и воды. Об этом сообщил городской голова Вадим Бойченко в видеообращении в видеообращении, опубликованном в ночь на четверг.