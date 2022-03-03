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В Попасной под обстрелами погибли два человека, еще шестеро ранены

03 марта 2022, 10:25

В Попасной под обстрелами погибли два человека, еще шестеро ранены

Во время обстрелов Попасной погибли двое местных жителей, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

«Только что получил информацию из Попасной. К сожалению, у нас снова есть погибшие среди мирного населения. Перестали биться сердца двух жителей города, еще шестеро получили ранения разной степени тяжести. За их жизнь борются врачи. Контузию получил начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций Попаснянской городской городской военной администрации, который под обстрелами спасал жизнь женщин и детей», — сказал он.

Ранее Гайдай сообщил, что обстрелы Попасной продолжались всю ночь с применением, в том числе, и «Градов».

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