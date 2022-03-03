«Укрзализныця» выделила ВСУ двадцать вагонов-рефрижераторов для вывоза тел оккупантов

Вооруженные Силы Украины получили двадцать вагонов-рефрижераторов для вывоза погибших российских оккупантов. Об этом сообщает «Укрзализныця».

Перед перевозчиком была поставлена задача предоставить ВСУ 20 вагонов-рефрижераторов для вывоза «200-х» российской армии со станций Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье.

«Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора 50 тонн, то есть сможем вывезти 10 тысяч убитых солдат российской оккупационной армии. В настоящее время вагоны уже находятся на станциях в ожидании полной погрузки», — говорится в сообщении.



«Вагоны будут задействованы исключительно для перевозки убитых оккупантов российской армии. Погибшие украинские солдаты эвакуируются силами ВСУ, без применения подвижного состава УЗ», — отметили в «Укрзализныце».

Президент Владимир Зеленский заявил, что за неделю войны России против Украины был убиты почти 9 тысяч российских военных.