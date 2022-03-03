Переговоры с РФ: Москва разделила свои требования на три части

Блок предложений РФ на переговорах с Украиной состоит из военно-технической, гуманитарно-международной и политической частей. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, передают российские СМИ.

«Блок российских предложений на переговорах с Украиной состоит из 3 частей — военно-технической, гуманитарно-международной и политической», — сказал он.



По словам Мединского, российско-украинские переговоры ожидаются в 14.00 (по Киеву — прим. ред.). Они состоятся в Брестской области.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у Кремля есть основания полагать, что «украинская делегация затягивает переговоры».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна прекратить бомбить украинские города, прежде чем можно будет начать содержательные переговоры о прекращении огня, поскольку первый раунд переговоров на этой неделе дал незначительный прогресс. Об этом он сказал в интервью для Reuters.