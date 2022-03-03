Запас угля на Запорожской ТЭС на случай блокады достаточный – ДТЭК Энерго

Угля на Запорожской ТЭС, подъездные пути к которой заблокированы оккупантами, хватит на несколько недель непрерывной ее работы. Об этом сообщает генеральный директор «ДТЭК Энерго» Ильдар Салеев.

«Запорожская ТЭС и дальше работает — блок № 3 несет нагрузку 250 МВт. За последний период на складах Запорожской ТЭС было аккумулировано 44 тыс. топлива, этих запасов достаточно на бесперебойную работу в течение нескольких недель», — написал он.

По словам Салеева, пока нет возможности пополнять составы станции углем, потому что российские оккупанты уничтожили или заблокировали все железнодорожные подъезды к ТЭС.



ДТЭК совместно с Министерством энергетики и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг прорабатывают вопросы перехода Запорожской ТЭС на резервное топливо — газ, отметил он.

Российские оккупационные войска остановлены на входе в Энергодар Запорожской области, где расположена Запорожская АЭС. Местные власти ведут переговоры о ядерной опасности в случае возобновления боев. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на вчерашнем брифинге в Офисе президента.