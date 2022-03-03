Ярославский продаст свою яхту и направит деньги на восстановление Харькова

Группа DCH начинает гуманитарную программу для Харькова. Об этом заявил бизнесмен Александр Ярославский.

«Первым вкладом в восстановление разрушенного города станут деньги от продажи моей яхты Kaiser. На нее времени уже не будет — нужно работать...», — написал он.

Ранее, 1 марта, DCH сообщила о перечислении 25 миллионов гривен в бюджет Харькова для обеспечения медучреждений всем необходимым.

На ресурсе superyachtfan.com 60-метровую яхту Kaiser, построенную в 2011 году, оценивают в $50 млн.



Кроме того, Group DF Дмитрия Фирташа перечислила 100 миллионов гривен на спецсчета Нацбанка Украины для предоставления гуманитарной помощи Украине.

«Первый транш помощи — для поддержки украинцев, чьи дома разрушены, и тех, кто сегодня вынужден покинуть свои дома», —цитируются слова председателя Совета директоров Group DF Фирташа.

За прошедшие сутки в результате российских обстрелов Харьковской области погибли 34 мирных жителя и 285 — из них 10 детей — получили ранения. Об этом сообщает ГСЧС в Харьковской области.