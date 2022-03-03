Оккупанты бомбят Изюм каждые полтора часа

Российские войска вновь бомбят город Изюм в Харьковской области. Об этом сообщил заместитель мэра Владимир Мацокин.

«Бомбовые попадания: ПЧ-5, ул. Недбайла, район мостика, ул. Партизанская и ул. Чкалова — попадает в частные дома.

О жертвах ничего неизвестно. Просьба всем находиться только в укрытиях. Постоянно! Под угрозой ваша жизнь!», — написал он.

По словам Мацокина, бомбардировки повторяются с постоянной периодичностью.

«Промежуток между бомбежками — 90 минут. Ставьте таймеры и прячьтесь», - предупредил он.

В ночь на 3 марта российские оккупанты совершили авиаудар по городу Изюм в Харьковской области. Погибли 8 мирных жителей, среди них двое детей.