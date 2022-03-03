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Оккупанты расстреляли два автомобиля в Запорожской области, трое убитых

03 марта 2022, 14:36

Оккупанты расстреляли два автомобиля в Запорожской области, трое убитых

В Бердянском районе Запорожской области оккупанты расстреляли два гражданских автомобиля, убиты три местных жителя. Об этом сообщает пресс-служба Бердянской райадминистрации.

Два автомобиля с мирными жителями расстреляли в районе села Осипенко. Волонтеры смогли подобрать тела трех местных жителей.

28 февраля колонна российской техники зашла в Бердянск, однако встретили сопротивление со стороны местных жителей, который вышли на протест против оккупации их города. Несколько сот человек блокировали прохождение колонны через город, пели гимн Украины и кричали «Валите домой».

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