Оккупанты расстреляли два автомобиля в Запорожской области, трое убитых

В Бердянском районе Запорожской области оккупанты расстреляли два гражданских автомобиля, убиты три местных жителя. Об этом сообщает пресс-служба Бердянской райадминистрации.



Два автомобиля с мирными жителями расстреляли в районе села Осипенко. Волонтеры смогли подобрать тела трех местных жителей.



28 февраля колонна российской техники зашла в Бердянск, однако встретили сопротивление со стороны местных жителей, который вышли на протест против оккупации их города. Несколько сот человек блокировали прохождение колонны через город, пели гимн Украины и кричали «Валите домой».