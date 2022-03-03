ВСУ освободили аэропорт Гостомеля от российских войск

Украинские военнослужащие освободили аэропорт Гостомеля от российских войск. Об этом сообщил журналист Юрий Романенко.
«Наши ворвались в аэропорт в Гостомеле. Гонят кадыровцев по Варшавке (Варшавской трассе — Ред.) из Бучи», — написал он.
По его словам, бои идут у путепровода у Ворзеля, а также у озера в Буче возле Водопроводной.
Кроме того, в сети были опубликовано видео из аэропорта Гостомеля, на котором горит российская военная техника.
Также сообщается о пожаре на заправке на улице Депутатской в Буче.
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