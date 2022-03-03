В Кривом Роге переселяют людей из домов возле военных объектов

Жителей Кривого Рога Днепропетровской области, которые живут вблизи военных объектов, переселяют в другие районы. Об этом сообщает пресс-служба Криворожского городского совета.

Речь идет о Покровском и Терновском районах.

«Жители Всебратского, Макулана, Веселой дачи, Николаевского шоссе, „Кирпичного завода“ и „ВМ 33“ обязательно должны переехать в другие места из-за того, что эти микрорайоны находятся близко к военным объектам. Многие переезжают к своим родственникам и друзьям», — говорится в сообщении.

Для тех, у кого нет возможности разместиться у близких, местные власти организовали места в общежитиях, детсадах и школах.

Военная администрация города просит жителей, которые планируют переехать, брать с собой документы, мобильные телефоны с зарядными устройствами, одеяла, подушки и спальные мешки и матрасы для размещения. Питание будет обеспечено.

В общежития будут в первую очередь заселять семьи с маленькими детьми и лиц с инвалидностью, уточнили в мэрии.