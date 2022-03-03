Оккупанты используют мобилизованных из ОРДЛО как «пушечное мясо» – Залужный

Военное руководство РФ проводит мобилизацию на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, чтобы задействовать население в войне против Украины на подконтрольных территориях. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий Залужный.

«Российское военное руководство провело мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и формирует подразделения в составе 1 и 2 армейских корпусов для штурма населенных пунктов на подконтрольной Украине территории», — заявил он.

По словам Залужного, большинство этих людей имеют паспорта РФ. Часть из них сейчас перебрасывают через территорию Ростовской области, Краснодарский край и временно оккупированный Крым для проведения морской наступательной операции по захвату Одессы.

Другую часть вывезли в Белгород для штурма Киева в первом эшелоне в качестве «пушечного мяса».

«Это военное преступление и вопиющее нарушение Конвенции о защите гражданского населения во время войны. Это также очередное доказательство полного подчинения 1 и 2 АК 8-й армии ВС РФ», — подчеркнул Залужный.

Россия на крымском направлении использует мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба Министерство внутренних дел.