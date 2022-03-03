Путин заявил Макрону, что продолжит войну против Украины

Президент России Владимир Путин сказал своему французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что продолжит войну против Украины. Телефонный разговор двух лидеров длился 90 минут. Об этом сообщил журналистам источник в Елисейском дворце на брифинге в четверг, передает CNN.



«Этот разговор, к сожалению, стал поводом услышать, что президент Путин продолжит военные интервенции и пойдет до конца», — сказал источник в Елисейском дворце.



«[Звонок] позволил президенту Республики вернуться к разногласиям, которые у нас есть с Россией, выступить за дипломатическую альтернативу военным операциям, сказать правду президенту Путину о том, как мы видим его войну в Украине, а также о последствиях, которые она будет иметь для России в долгосрочной перспективе», — продолжил источник.



Пресс-служба Кремля по итогам переговоров заявила, что Путин и Макрон провели «откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины», дискуссия была сложной, и Путин утверждал, что Украина осуществила «семилетний саботаж» Минских соглашений, мирного процесса, который был определенно прекращен российским правительством в его недавнем признании группировок «ДНР» и «ЛНР».



В сообщении прокремлевского агентства «РИА Новости» говорится, что Путин предупредил Запад, что если российско-украинские переговоры затянутся, то у Москвы появятся новые требования к Киеву, и что задачи «специальной военной операции» будут выполнены в любом случае.

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Обе стороны договорились держать дверь диалога открытой, по словам как русских, так и французов.



Согласно источнику в Елисейском дворце, Путин также отрицал факт обстрела Киева и предупредил, что ситуация будет ухудшаться, но по вине Украины.



В ответ Макрон предупредил Путина, что он совершает огромную ошибку, сообщает источник. Макрон повторил, что требования Москвы о нейтрализации и разоружении Украины неприемлемы, и ответственность за этот конфликт полностью лежит на Путине.

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Макрон также сказал, что еще есть время для дипломатии и диалога, чтобы решить проблемы России и учесть ее интересы, однако обсуждение не может происходить «под контролем России» и должно быть организовано международными партнерами, согласно источнику.



Макрон также попросил Путина уважать президента Украины, его семью, родственников, государственных чиновников и избранных представителей, согласно источнику.



После разговора с Путиным Макрон побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским.