Зеленский просит Запад отправить в Украину боевые самолеты

Президент Владимир Зеленский обратился к западным партнерам с просьбой предоставить Украине военные самолеты. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.



«Если нет у вас сил, крепости закрыть небо, то дайте мне самолеты. Дайте мне самолеты. Если нас не станет, не дай Бог, дальше будут Латвия, Литва, Эстония. Дальше будет Грузия, Молдова, Польша. Так они будут идти к Берлинской стене», — сказал Зеленский.



Президент поблагодарил страны Запада за предоставленную ранее помощь, однако добавил, что «это произошло поздно». «Это срок, когда мы говорили и просили, этот термин стоит тысяч жизней украинцев», — добавил президент.