ЕС предоставил украинским беженцам право находиться в ЕС до трех лет

Украинцы, бежавшие из страны после российского вторжения, будут иметь право жить и работать в Европейском Союзе сроком до трех лет. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ГПСУ.



Украинские беженцы получат право жить, работать в ЕС, получать медицинскую помощь, жилье и образование немедленно на срок до одного года, без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища. Если конфликт будет длиться долго или беженцы не смогут безопасно вернуться, этот статус может быть продлен еще на два года.



«Европа стоит рядом с нуждающимися в защите. Всем, кто убегает от путинских бомб, рады в Европе. Мы обеспечим защиту ищущих убежище и поможем тем, кто ищет безопасный путь домой», — сказала фон дер Ляйен.



За семь дней войны почти 875 000 человек покинули Украину. Более половины (454 тыс.) выехали в Польшу, 116 000 — в Венгрию, 67 000 в Словакию, 45 000 в Румынию и 79 000 в Молдову, не входящую в ЕС.