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Оккупанты захватили телерадиовещание в Херсоне, планируют пропагандистские сюжеты

03 марта 2022, 22:46

Оккупанты захватили телерадиовещание в Херсоне, планируют пропагандистские сюжеты

В Херсоне российские оккупанты захватили помещение ТРК «Общественное вещание: Херсон», чтобы распространять фейки о якобы капитуляции Украины. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута.

«Оккупанты хотят дезориентировать нас, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче. Руководство государства вместе с народом противодействует российским войскам и делает все возможное для освобождения украинских территорий от врага», — написал он в Телеграм.

Кроме того, оккупанты не дают возможности создать гуманитарный коридор в городе, который подвергается массивным обстрелам. МВД сообщает о планах РФ привезти гуманитарный конвой и журналистов, снимать сюжеты, «как военные РФ снабжают горожан пищей и медикаментами», чтобы в дальнейшем использовать это в пропагандистских сюжетах для российской аудитории.

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