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На всех направлениях оккупанты имеют потери – Генштаб

04 марта 2022, 08:10

На всех направлениях оккупанты имеют потери – Генштаб

Войска России сосредоточили основные усилия на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в оперативной информации по состоянию на 6:00 4 марта.

«В ходе выполнения этой задачи группировки ВС РФ исчерпали основную часть оперативных резервов и начали подготовку перекидывания дополнительных сил и средств из Южного и Восточного военных округов. Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок оккупантов введены в операцию», — говорится в сообщении.

На Волынском направлении противник силами двух БТГр перешел к оборонным действиям в районах н.п. Полесское и Кухари. Возможно, противник будет совершать вооруженные провокации на границе, пытаясь втянуть Беларусь в войну против Украины.

На Полесском направлении группировка оккупантов из воинских частей Восточного военного округа силами до 15 БТГр проводит наступательную операцию в полосе Козаровичи, Вышгород Фастов, Обухов, а также сосредотачивает усилия на направлении Бышев, Украинка.

В борьбе за рубежи в районе н.п. Полесское, Повара, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов противник частично утратил наступательный потенциал.

Основные силы оккупантов блокированы и остановлены в районе Макарова. Так, российские военные отошли от Бучи и аэродрома Гостомель.

На Северском направлении группировка войск Центрального военного округа силами до 14 БТГр, а также 14 армейского округа Северного флота проводит наступательную операцию в полосе Остер, Зазимье; Березань, Вишенки, сосредотачивая усилия на направлениях Киева.

Одновременно оккупанты проводят перегруппировку, чтобы продолжить наступление в направлении Броваров.

На Слобожанском направлении группировка войск Западного военного округа силами до 16 БТГр проводит наступательную операцию, сосредотачивая усилия на направлении Новомосковска. Блокирует Харьков с севера. Враг захватил Балаклею. При этом не добился успеха в районе Ахтырки и сосредоточил основные силы в районе Гадяча и Зенькова, отметили в Генштабе.

На Донецком направлении группировки врага силами 1 и 2 армейских корпусов усилены 7 БТГр из состава 8 армии продолжает наступательные действия для развития тактического успеха на Новоайдарском, Волновахском и Мариупольском направлениях, оккупанты вышли к н.п. Новоалександровка. Противник оцепил Мариуполь.

В Луганском направлении ведет боевые действия в направлении н.п. Старобельск.

На Таврическом направлении противник силами до 15 БТГр сосредоточил усилия на направлении Николаев — Вознесенск. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов в составе в БТГр наступает в направлении Запорожья, частью сил — на Мариуполь.

Также отмечен ввод в операцию десантно-штурмовых подразделений ВС РФ в направлении Николаева. При этом оккупанты были остановлены на Николаевском направлении, но имели частичный успех на направлении Вознесенска.

Отмечено перемещение большого количества автомобильной техники из оккупированного Крыма. Оккупанты оттуда осуществляют перевозку заключенных, чтобы в Николаевской области организовать беспорядки.

 Черном море морская группировка российских оккупантов выведена из морских баз с заданием поражать надводные силы группировки разнородных сил украинских ВМС.

Одновременно противник продолжает подготовку к высадке морского десанта в районах Затоки, Черноморска, а прикрытие групп производит отряд кораблей огневой поддержки и ракетная катерная ударная группа.

Для подавления системы противодесантной обороны Украины на черноморском побережье было зафиксировано привлечение бомбардировщиков Су-24М и замечен сброс кассетных бомб РБК-500. Прикрытие снабжали истребителями Су-30СМ.

«На всех направлениях противник имеет потери, демотивированные оккупанты сдаются в плен и бросают технику. Эти трофеи помогают бить российских захватчиков. Борьба продолжается! Победа будет за нами! Слава Украине!» — подчеркнули в Генштабе.

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