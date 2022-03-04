В Пентагоне заявили, что семьдесят ракет по Украине были запущены из Беларуси

С начала войны Россия выпустила в Украину 480 ракет, 70 из них — с территории Беларуси. Об этом сообщает Министерство обороны США.



С начала военных действий Россия выпустила 480 ракет. При этом 230 ракет было запущено с мобильных пусковых установок, которые Россия доставила в Украину, еще 160 ракет запустила с территории России, 70 — из Беларуси и 10 — с кораблей российского флота в Черном море, сказал на брифинге представитель Пентагона.

Вчера, 3 марта, российская армия нанесла ракетный удар по жилому массиву Чернигова.

2 марта российская армия ударила по району, где находятся облуправления полиции, СБУ и Харьковский национальный университет имени Каразина.