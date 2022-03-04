Площадка Запорожской АЭС захвачена войсками России. Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.



Там добавили, что оперативным персоналом станции контролируется состояние энергоблоков и «обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации».

Ночью российские войска обстреляли Запорожскую АЭС, в результате чего начался пожар в учебно-тренировочном комплексе станции. Утром огонь удалось потушить. Изменений радиационного фона на АЭС нет.