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Россияне за неделю трижды пытались убить Зеленского - The Times

04 марта 2022, 09:21

Россияне за неделю трижды пытались убить Зеленского - The Times

С начала войны России против Украины президент Владимир Зеленский пережил как минимум три попытки покушения, сообщает британское издание The Times.

По информации издания, задание убить украинского президента было поставлено перед двумя группировками — наемниками ЧВК Вагнера и кадыровским спецназом, которые были направлены на территорию Украины.

Однако покушения сорвались из-за действий сотрудников ФСБ, которые выступают против войны.

По словам источника, близкого к «Вагнеру», они понесли потери во время покушений на Зеленского.

Наемники считают «невероятным» уровень осведомленности службы безопасности президента об операциях.

Россия готовит сговор, чтобы установить пророссийское руководство в Украине на фоне вероятного военного вторжения. Такими данными располагало министерство иностранных дел Великобритании.

В министерстве иностранных дел России назвали дезинформацией и провокацией это заявление.

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