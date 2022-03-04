Фрегат «Гетман Сагайдачный» затоплен, чтобы не достался оккупантам - Резников

Фрегат «Гетман Сагайдачный» — флагман Военно-морских сил Вооруженных сил Украины затоплен, чтобы избежать попадания в руки оккупанта. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Командир флагмана ВМСУ выполнил приказ затопить корабль, чтобы находившийся на ремонте фрегат „Гетман Сагайдачный“ не достался врагу. Трудно представить более сложное решение для мужественного воина и команды», — написал он.

Резников добавил, что в будущем Украина построит новый флот, современный и мощный.

«Главное сейчас — выстоять», — подчеркнул он.