Оккупанты ночью обстреляли Северодонецк. Есть жертвы и раненые

Российские оккупационные войска ночью обстреляли Северодонецк. Есть попадания по жилым кварталам, перебито газоснабжение. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.



В результате обстрела трое мирных жителей погибли, есть раненые.



По словам главы ОГА, ожидается прибытие гуманитарных грузов, больше 10 фур: продукты, пленка, карематы, спальные мешки, лекарства, стройматериалы.



Сегодня планируется эвакуационный поезд из Лисичанска. Жителей призвали следить за информацией, потому что ситуация может измениться.



«Договариваемся о гуманитарном коридоре. Все люди, даже те, кто находится на временно оккупированных территориях, смогут воспользоваться этим. Пока централизованного выезда с оккупированных территорий нет, потому что это огромная проблема из-за непрекращающихся обстрелов», — отметил Гайдай.

Вчера в результате ночного обстрела Лисичанска повреждено много жилых домов в первом микрорайоне завода резинотехнических изделий.