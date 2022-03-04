В Мариуполе нет мобильной связи, электричества, воды и отопления

Тяжелая гуманитарная ситуация сохраняется на южном направлении Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Оперативная информация о по состоянию на 09:00 4 марта:

В Мариуполе нет мобильной связи, электричества, воды, тепла. Городской совет организовал подвозку воды автоцистернами. В случае установления режима тишины первая задача — возобновить поставки электричества.

В Марьинской громаде сутки прошли относительно спокойно. Вблизи Новомихайловки утром был обстрел из 120-мм минометов, днем были выстрелы ПТУР и РПГ. Без жертв и разрушений.

В Авдеевской громаде единичные прилеты, без жертв и разрушений.

В Очеретинской громаде все службы работают в штатном режиме. В результате артобстрелов нет электричества в Невельском и Новоселовке Второй, частично в Верхнеторецком, Тоненьком, Северном и Водяном. Ожидается разрешение ООС на проведение ремонтных работ. В Камышевке вода подается по графику. Вода отсутствует в Верхнеторецком, Орловке, Ласточкино, Песках, частично в Водяном. Ночь прошла относительно спокойно, без жертв и разрушений.

В Новогродовской общине все службы работают, электричество и вода есть. Разрушений нет. Работают пункты по сбору гуманитарной помощи.

В Добропольской громаде все службы работают. Электричество, вода и тепло есть, разрушений нет. Организовано круглосуточное патрулирование.

В Александровской громаде все службы работают. Правопорядок обеспечивают правоохранители и тероборона. Продукты имеются в достаточном количестве, заметен рост спроса на лекарства. Продолжается расселение вынужденных переселенцев.

В Черкасской громаде ситуация спокойная, работает штаб гуманитарной помощи.

В Николаевской громаде ситуация контролируемая. Электричество, вода и тепло подаются в полном объеме, работают пункты сбора гуманитарной помощи.

В Дружковской громаде организовано круглосуточное патрулирование, ситуация контролируется. Вода, тепло и газ есть. Автобусы и трамваи работают. Продолжается сбор вещей и продуктов для армии.

В Покровске обесточены две улицы, временно отсутствовало теплоснабжение в нескольких домах и соцучреждениях, но уже восстановлено. Одна из котельных остановлена, учитывая вероятность обстрела. Без газа остаются жители двух улиц частного сектора. Есть сообщения о попадании снарядов в дома, но без жертв.

В Соледарской громаде ситуация контролируемая. Укрытия убраны и открыты. Резервуары с водой полны, подвоз воды, где нет центрального водоснабжения, осуществляется по графику. Связь у всех операторов есть, кроме Киевстара, интернет работает. Банкоматы наполняет только ПУМБ. Сбер и Приват не работают.

В Константиновской громаде городская инфраструктура работает в штатном режиме. Продукты в магазинах есть в достаточном количестве. Киевстар не работает. Банкоматы наполняются, хоть и с задержкой. На отделениях Укрпочты можно приобрести социальные продукты. Продолжается сбор помощи для военных и гражданских, отмечается в сообщении.

Мариуполь, который оккупанты мощно обстреливают из тяжелого вооружения последние дни, остается без электроснабжения, воды и отопления. О ситуации в городе по состоянию на 17:00 четверга сообщили в Мариупольском горсовете.