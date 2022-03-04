Вблизи Затоки сбили российский самолет

Вблизи курортной Затоки Одесской области подразделение ПВО сбило российский самолет, который атаковал один из объектов инфраструктуры. Пилот успел катапультироваться, сейчас его разыскивают. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Вооруженных сил Украины.



«Подразделение ПВО под курортной Затокой сбил российский самолет, атаковавший один из объектов военной инфраструктуры. Пилота, который успел катапультироваться, разыскивают», — говорится в сообщении.

Вчера, 3 марта, Вооруженные силы Украины в Донецкой области ликвидировали российский истребитель-бомбардировщик СУ-34. Об этом сообщил штаб Операции Объединенных сил.