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В Николаев зашли российские войска.

04 марта 2022, 11:25

В Николаев зашли российские войска.

В Николаев зашла колонна российской техники и начался обстрел города. Есть потери среди гражданского населения. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Вход первой колонны техники зафиксирован со стороны Николаевского глиноземного завода (НГЗ), украинские военные вступили в бой с врагом.

Ким призвал не открывать огонь внутри города.

«Николаев. 10:50, 4 марта. Не стреляем в центре города! Там наша техника. На данный момент враг подходит со стороны Балобановки и Галицинового. По улицам не ездит. Мы готовимся обороняться. Сейчас подъезжают только со стороны Октябрьского!» — отметил он.

В 10:55 Ким сообщил, что 123 бригада вступила в бой с врагом в Жовтневом.

Тогда же была объявлена воздушая тревога.

Глава ОГА сообщил о первых потерях в результате оккупации среди гражданских.

«При отходе от Баштанки колонна заехала в этот населенный пункт, ворвались в школу, захватили ее и расстреляли директора школы», — рассказал он.

Ранее Ким сообщил о высадке российского десанта.

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