Борелль осудил обстрел Запорожской АЭС и просит об экстренном заседании Совбеза ООН

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с осуждением обстрела оккупационными войсками РФ Запорожской АЭС.

«Атаки российских войск в непосредственной близости к атомной электростанции могут иметь катастрофические последствия, это должно немедленно прекратиться. Обстрел и вызванный им пожар на ЗАЭС могут создать угрозу для всей Европы. Поддерживаю призыв о немедленном заседании Совбеза ООН», — написал он в Twitter.

Отметим, что с призывом созвать Совбез ООН обратилась Чехия. Ряд стран осудили обстрел Запорожской АЭС.

Российские войска в ночь на 4 марта обстреляли один из энергоблоков Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар, там возник пожар.

В 6:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе АЭС был ликвидирован. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало прекратить применение силы на Запорожской АЭС и предупредило о серьезной опасности в случае удара реакторов.