Россия сознательно шантажирует мир ядерной катастрофой - Подоляк

Россия сознательно шантажирует мир ядерной катастрофой. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает «Интерфакс-Украина».



«Россия сознательно шантажирует мир ядерной катастрофой. Никогда ранее ни одно государство не пыталось шантажировать бойней под атомной станцией, ведя боевые действия. Любой выстрел из танка, любое попадание ракеты или авиабомбы по станции может привести к чудовищной катастрофе», — сказал он.



Подоляк отметил, что всю сегодняшнюю ночь президент Украины Владимир Зеленский находился на связи с лидерами стран-партнёров.

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Все, абсолютно все поддержали Украину и шокированы действиями России. Мы призываем мир к немедленному усилению санкций против России. Если государство шантажирует мир ядерной катастрофой, оно должно понести максимальную ответственность», — подчеркнул Подоляк.

По его словам, Россия воюет с умышленным нарушением всех конвенций, законов и правил войны, стараясь причинить максимальные ущерб объектам украинской критической инфраструктуры, гражданской инфраструктуре и людям, чтобы вызвать максимальные панические настроения.

«Российское командование не могло не знать, чем угрожает Украине и, если говорить откровенно, целой Европе масштабная танковая атака, направленная против Запорожской атомной станции. Крупнейшей, кстати, АЭС в Европе. Последствия, риски, объёмы разрушений — все было продумано русскими заранее. Т.е. буквально каждый российский военный, задействованный в этой атаке, прекрасно понимал все возможные последствия», — сказал он, добавив, что «это нужно учитывать западным партнерам, пытаясь понять мотивы действия россиян в Украине».

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с осуждением обстрела оккупационными войсками РФ Запорожской АЭС.

Российские войска в ночь на 4 марта обстреляли один из энергоблоков Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар, там возник пожар. В 6:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе АЭС был ликвидирован. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало прекратить применение силы на Запорожской АЭС и предупредило о серьезной опасности в случае удара реакторов.