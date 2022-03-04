В Мелитополе оккупанты захватили телебашню и транслируют российские каналы

Телевизионная башня в Мелитополе контролируется российско-оккупационными войсками. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской военной областной администрации.

«Российские военные окружили телевизионную башню Мелитополя. Она под их контролем», — говорится в сообщении.



Источники в СБУ сообщили, что оккупанты установили свое оборудование на телебашне города и начали трансляцию российских телеканалов.

В Херсоне российские оккупанты захватили помещение ТРК «Общественное вещание: Херсон», чтобы распространять фейки о якобы капитуляции Украины. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута.