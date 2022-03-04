«Завалить того парня»: Конгрессмен США назвал способ остановить войну в Украине

Единственный способ завершения агрессии РФ против Украины — физическая ликвидация Владимира Путина кем-нибудь из его ближайшего окружения. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.



«Есть ли в России Брут? Есть ли в российской армии более успешный полковник Штауффенберг (немецкий военный, организатор покушения на Гитлера — прим. ред.)? Единственный способ, которым это может закончиться, это чтобы кто-то в России убрал этого парня. Вы окажете своей стране и миру большую услугу», — написал он в Twitter.



В посольстве РФ в Соединеных Штатах сразу же отреагировали.



«Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности как „путеводную звезду“ для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене. Становится страшно за судьбу Соединенных Штатов, у руля которых находятся такие безответственные» и непрофессиональные политики. Требуем официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца", — написал российский посол в США Анатолий Антонов.