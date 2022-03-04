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Геращенко-Западу: Дайте нам современные системы ПВО

04 марта 2022, 13:59

Геращенко-Западу: Дайте нам современные системы ПВО

Если Запад не готов закрыть небо над Украиной, то он должен немедленно предоставить современные системы ПВО. Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Дайте нам современные системы ПВО, способные сбивать все типы самолётов и крылатых ракет! Запад должен предоставить нам любое оружие, кроме ядерного! Без промедления — немедленно! Без оплаты! Потому что мы воюем не только за нашу, но и за вашу свободу», — написал он.

По мнению Геращенко, если Запад не может закрыть небо над Украиной, необходимо предоставить современные системы ПВО, все остальное сделают сами украинцы.

«Доставьте их военно-транспортными самолётами на военные аэродромы в Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию. Затем сопроводите их до границы с Украиной под прикрытием своих систем ПВО и передайте их ВСУ. Немедленно, по сокращённой процедуре, обучите наших офицеров пользоваться современными западными системами ПВО», — считает советник министра.

Сейчас важен каждый час, потому что враг имеет преимущество в воздухе, поэтому Украине гораздо труднее защищать свою свободу и защищать Европу от захватчиков, подчеркнул он.

«Танки и БТР нам не нужны. У нас достаточно трофейных», — подытожил Геращенко.

Западным партнерам пора взять на себя ответственность за завершение войны в Украину, которую развязала РФ. Эскалацию можно остановить только при условии закрытого неба. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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