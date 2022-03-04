Рада поддержала введение в Украину миротворцев

Верховная Рада выступает за введение в Украину миротворческих сил. Об этом заявил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко.



«Считаем необходимым введение в Украину миротворческих сил на основании Резолюции ГА ООН 377(V) „Объединение ради мира“ от 3 ноября 1950 года», — сказал он.



Вице-спикер подчеркнул, что депутаты также требуют немедленного введения бесполетной зоны над территорией Украины, что позволит защитить гражданское население, объекты мирового культурного наследия и критическую инфраструктуру.



Кроме того, Рада призывает открыть «зеленые коридоры» для безопасной эвакуации женщин, детей и пожилых людей, поставки гуманитарной помощи пострадавшим и гражданским.

Верховная Рада вчера, 3 марта, приняла закон о принудительном изъятии в Украине имущества, принадлежащего российским государству, компаниям или гражданам.