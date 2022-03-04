Шольц сейчас говорит с Путиным о гуманитарных коридорах в Украине — Подоляк

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным об организации гуманитарных коридоров в Украине. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



«Прямо сейчас канцлер Германии Олаф Шольц говорит с российским президентом о гуманитарных коридорах. Мир наконец-то осознал всю ту катастрофу, которую организовали россияне», — написал Подоляк в Twitter.



Он уточнил, что с украинской стороны за гуманитарные коридоры отвечают Ирина Верещук и Сергей Трусов.

Ранее Подоляк сообщил, что украинская и российская делегации на переговорах 3 марта пришли к пониманию об обеспечении гуманитарных коридоров в наиболее обстреливаемых оккупантами населенных пунктах.