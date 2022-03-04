Оккупанты не дают «зеленый коридор» для доставки гумпомощи на Херсонщину – глава ОГА

Российские оккупанты в Херсонской области не одобрили создание «зеленого коридора» для поставок гуманитарной помощи. Об сообщил глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута.



«Как только что мне сообщили, что оккупанты не дали добро на „зеленый коридор“ для поставки гуманитарной помощи на Херсонщину. Украинскими властями было сформировано 19 фур для обеспечения потребностей Херсона и области самым необходимым. А теперь рашисты говорят, что сами обеспечат гуманитарную помощь», — написал он.



Глава ОГА заверил, что и в дальнейшем будет требовать от оккупантов возможности подвоза украинской гуманитарной помощи.

«Также спасибо мэру Херсона Игорю Колыхаеву за те усилия, которые он прилагает для обеспечения потребностей жителей города», — подытожил Лагута.



В свою очередь Колыхаев заявил, что договоренность о «зеленом коридоре» была достигнута вчера.

«Прямо сейчас в город могли бы зайти фуры с продуктами и гуманитарной помощью от друзей нашего города. Но Херсон находится в кольце и наши машины не пропускают. Несмотря на вчерашние договорённости на высшем уровне, на практике, «внизу», всё это пока не работает. Зато, судя по всему, «добрые освободители» готовятся привезти в Херсон своё «спасение». Сначала довели ситуацию до критической, а потом героически нас будут спасать, чтобы вы все на камеру поблагодарили «благодетелей», — написал он.

По словам Колыхаева, мобильная связь в городе не работает, а местный телецентр захвачен.

«Даю слово: делаю, что могу. Но не знаю, как долго это ещё будет получаться. Прошу: думайте, оставайтесь людьми, помогайте друг другу. Херсон — это Украина», — подчеркнул он

Вчера, 3 марта, Лагута сообщил, что российские оккупационные войска захватили здание Херсонской областной государственной администрации.