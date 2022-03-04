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Поселок под Мариуполем обстреляли из «Градов». Есть жертвы – глава ОГА

04 марта 2022, 15:53

Поселок под Мариуполем обстреляли из «Градов». Есть жертвы – глава ОГА

Поселок городского типа Мангуш на Донетчине попал под обстрел российских «Градов». Об этом сообщил глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко.

По его словам, пострадали улица Мира, Дом культуры, здание налоговой инспекции и Пантеон славы.

«Есть жертвы среди гражданских, их количество уточняется. Спасательные и восстановительные работы пока не начинали — продолжаются обстрелы», — говорится в сообщении.

Вчера Кириленко сообщил, что, кроме Волновахи и Мариуполя, под ударом оккупантов — Мангушская община. Накануне Мангуш был серьезно обстрелян, есть пострадавшие. Несколько дней в поселке нет электричества, воды и мобильной связи.

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