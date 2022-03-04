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У Зеленского отвергли уступки России в вопросе целостности Украины

04 марта 2022, 16:26

У Зеленского отвергли уступки России в вопросе целостности Украины

Президент Владимир Зеленский не пойдет на уступки, «которые могли бы принизить борьбу государства за территориальную целостность», заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Позиция РФ жесткая. Понятно. Если бы она была у них мягкая, они бы не нападали на Украину. Но позиция верховного главнокомандующего Украины и Украины в целом тоже жесткая», — сказал Подаляк на брифинге во Львове.

В связи с этим он прогнозирует, что «переговоры будут идти тяжело, но они будут идти».

«Зеленский точно не пойдет ни на какие уступки, которые могут так или иначе принизить нашу борьбу, которая сегодня ведется в Украине за ее территориальную целостность и свободу », - подчеркнул Подоляк.

Он также подчеркнул, что Зеленский «абсолютно четко понимает все границы», на которые Украина может и не может пойти в переговорах с РФ.

Представитель Банковой также добавил, что позиция Украины в переговорном процессе усилена западными партнерами, а также понимает мотивы представителей российской делегации.

«Делегация Украины четко понимает психологическое состояние тех, с кем мы работаем, какие у них есть цели, на какие интеллектуальные основы они опираются, то есть что они понимают про Украину, а что нет. Нам, в принципе, достаточно комфортно работать, понимая мотивы РФ», — сказал он.

Также Подоляк заявил, что третий раунд переговоров может состояться 5 или 6 марта.

Украинская и российская делегации на переговорах 3 марта пришли к пониманию об обеспечении гуманитарных коридоров в наиболее обстреливаемых оккупантами населенных пунктах.

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