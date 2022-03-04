Шуфрича задержали за фотографирование блокпоста в Киеве, его охрана отстреливалась

Бойцы 206 батальона территориальной обороны Киева задержали народного депутата от ОПЗЖ Нестора Шуфрича за то, что он фотографировал блокпост, а его охранники отстреливались. Об этом "«Радио Свобода» сообщили в самом батальоне.



По словам одного из бойцов, Шуфрич подъехал к их блокпосту, вышел оттуда и начал фотографировать блокпост.



«Шуфрич подъехал под блокпост, вышел из охраняемой машины и начал фотографировать блокпост. Соответственно, был задержан. При задержании его охранники пытались отстреливаться. Сейчас ждем полицию и СБУ, чтобы передать им. Военные объекты или объекты, используемые военными, фотографировать нельзя. Оружие у охранников забрали. Тоже передадим полиции», — рассказали в батальоне.



Как сообщил боец, сам Шуфрич объяснил свои действия так: «Вышел сфотографироваться на фоне местного памятника». И добавил, что депутат «цел и невредим».



В батальоне рассказали, что Шуфрич был с тремя охранниками, пытавшимися «отстреливаться». Их также задержали, оружие изъято. В батальоне отмечают, что арсенал оружия у нардепа и его охраны составлял два автомата, три пистолета, и один автомат с затертым серийным номером, то есть, не зарегистрирован надлежащим образом.