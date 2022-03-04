В Гостомеле за два дня уничтожены 50 оккупантов, захвачена техника

За последние два дня боевых действий в Гостомеле Киевской области бойцы уничтожили более 50 российских солдат и захватили вражескую военную технику. Город остается под контролем украинских войск. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.



Погибшие оккупанты состояли в 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из российского города Ульяновск.



В ГУР заявляют, что захваченное оружие и военная техника пригодны для использования и переданы местным группам сопротивления.



Там также отмечают, что у убитых российских военных не было при себе военных жетонов и документов, кроме сертификатов о вакцинации и незаполненных медицинских книг.



Гостомель — один из стратегических пригородов Киева, в котором боевые действия ведутся с первого дня российского вторжения в Украину 24 февраля.