В Сумской области взяты под стражу 29 оккупантов

Суд в Сумской области в пятницу взял под стражу 29 военнослужащих вооруженных сил России за совершение убийств украинских военных и мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.



Среди арестованных — снайпер и командир роты. Самому младшему задержанному — 19 лет.



«По данным следствия, подозреваемые выполняют преступные приказы руководства Российской Федерации по убийству военнослужащих Вооруженных сил Украины и мирного населения. С применением военной техники 24 февраля 2022 года в 4 часа с территории РФ противоправно пересекли границу Украины и вступили в бой с военнослужащими вооруженных сил Украины», — сказано в сообщении.



Все задержанные подозреваются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.3 ст.110 УК Украины).



Ранее суд в Сумской области взял под стражу 27 российских военнослужащих.

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